Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 25 апреля после отмены штурма

Обстановка в Мариуполе нормализовалась, остатки нацбатальона «Азов», против которых в России расследуется уголовное дело, заблокированы на территории завода «Азовсталь», сообщает Минобороны РФ. Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что им «осталось недолго».
«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент (РФ Владимир Путин, – ред.). Тем не менее, мы понимаем, что им осталось недолго», – цитирует РИА Новости слова Пушилина.
Отменить штурм металлургического завода «Азовсталь» в Мариуполе приказал Президент РФ Владимир Путин, 21 апреля, на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу. «Мы должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров», - заявил президент. Шойгу докладывал, что для «завершения работы на «Азовстали» требовалось 3-4 дня.
На территории металлургического комбината «Азовсталь» построены бункеры, которые уходят под землю на несколько ярусов. Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, что происходит на «Азовстали».
«Нет условий нормальных. Бункеры — советской постройки, монолитная железобетонная конструкция под цехами завода, с тоннелями, выходами. Был внутри на 2-х блиндажах. Коридор подземный, спускаешься и там комната большая. В этой комнате находятся деревянные нары и трехэтажные кровати. И все, там туалет есть, техническая вода установлена», — цитирует его рассказ телеграм-канал «Известий».
По словам пленного, на «Азовстали» много раненых. Ранее корреспондент ВГТРК Александр Сладков в своем Телеграм-канале сообщал, что у подразделений, блокированных на «Азовстали», проблемы с продовольствием. «Склад продовольствия на «Азовстали» разбит. Продуктов у обороняющихся осталось, как говорят военные, максимум на две недели».
Город Мариуполь ВС РФ и части ДНР окружили 7 марта. Ранее, по сообщениям Минобороны РФ, под Мариуполем неоднократно сбивали вертолеты, отправленные для эвакуации командиров нацбатальона «Азов».