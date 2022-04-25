Карта завода «Азовсталь» в Мариуполе: что происходит 25 апреля после отмены штурма

«В Мариуполе ситуация пока еще остается сложной, но эта сложность сконцентрирована в «Азовстали». Остается костяк неонацистов, штурма активного нет, как сказал президент (РФ Владимир Путин, – ред.). Тем не менее, мы понимаем, что им осталось недолго», – цитирует РИА Новости слова Пушилина.