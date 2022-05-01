32-летний мужчина без вести пропал в Новосибирске

О местонахождении Григория Шатохина ничего неизвестно уже неделю. Как рассказали в поисковом отряде "ЛизаАлерт", он исчез 24 апреля 2022 года. В момент пропажи был одет во все черное.

В Новосибирске пропал 32-летний Шатохин Григорий. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». По сообщению волонтеров, мужчина исчез 24 апреля 2022 года. О его местонахождении ничего неизвестно. Его разыскивают в Кировском и Ленинском районе Новосибирска. Приметы потерявшего: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза зелёные. В момент исчезновения он был одет в чёрную ветровку, чёрные спортивные штаны, чёрные полуботинки и чёрную кепку. Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Григория Шатохина, просьба позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112. Напомним, ранее в Новосибирске четырнадцатилетняя девочка Анна Адова пропала по пути в школу днем 29 апреля в городе Черепаново Новосибирской области и до сих пор не вернулась домой. Волонтеры раскрыли обстоятельства пропажи школьницы на вторые сутки.

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