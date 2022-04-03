Подросток без вести пропал после школы в Новосибирске

Подросток без вести пропал после школы в Новосибирске
Подросток без вести пропал после школы в Новосибирске
Сегодня, 12:19ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Утром мальчик ушел в школу, но домой так и не вернулся.

В Новосибирске без вести пропал 13-летний подросток Дамир Акчалов. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Известно, что 1 апреля 2022 года мальчик ушел в школу. Затем ребенок предупредил родителей, что какое-то время прогуляется, но после его никто не видел. По словам родителей, мальчик никогда не убегал из дома и на учете в ПДН не состоял. Сейчас школьника разыскивают на левом берегу – на площади Кирова до метро Карла Маркса.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавое телосложение. У мальчика черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку и кофту, серые джинсы и белые кроссовки. С собой у школьника был рюкзак.

Все, кто что-либо знает о пропавшем ребенке, просьба позвонить по номерам: 112 или 8–800–700–54–52.

Напомним, ранее под Новосибирском пропал 12-летний мальчик. Всю ночь его искали волонтеры. Выяснилось, что подросток ночевал у своих знакомых.

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