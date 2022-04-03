Подросток без вести пропал после школы в Новосибирске

Известно, что 1 апреля 2022 года мальчик ушел в школу. Затем ребенок предупредил родителей, что какое-то время прогуляется, но после его никто не видел. По словам родителей, мальчик никогда не убегал из дома и на учете в ПДН не состоял. Сейчас школьника разыскивают на левом берегу – на площади Кирова до метро Карла Маркса.