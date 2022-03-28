12-летний мальчик пропал после прогулки с друзьями в Новосибирской области

В Новосибирской области пропал 12-летний мальчик. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Максим Тарасов пропал 27 марта в поселке Новолокти Искитимского района. Известно, что он отправился гулять с друзьями. Ребята вернулись домой, а Максим нет. Школьники играли на природе, рядом был лес и водоем.
По словам родителей, раньше мальчик никогда не убегал и не оставался у кого-то из друзей. Уже утром, 28 марта волонтеры и кинологи выдвинулись на его поиски.
Пропавшего ищут по следующим приметам: рост 157 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Ребенок был одет в черную длинную куртку, темно-синие болоньевые штаны, черную шапку-ушанку и черные ботинки.
Если Вы что-то знаете о местонахождении Максима, просьба позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.