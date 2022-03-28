Пропавшего 12-летнего мальчика нашли у знакомых в Новосибирской области

В поисковом отряде рассказали, что с ребенком все в порядке. О том, что он останется на ночёвку, было никому неизвестно. Те люди, у которых мальчик ночевал, также не стали сообщать родителям. Волонтеры отметили, что это глобальная проблема, с которой они часто сталкиваются.