Пропавшего 12-летнего мальчика нашли у знакомых в Новосибирской области

Пропавшего 12-летнего мальчика нашли у знакомых в Новосибирской области
Пропавшего 12-летнего мальчика нашли у знакомых в Новосибирской области
Сегодня, 08:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Волонтеры вели поиски всю ночь до утра. Позже выяснилось, что ребенок остался у знакомых.

В селе Новолокти Искитимского района Новосибирской области нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт», он ночевал у знакомых, о чем не знали его родители.

Напомним, ребенок пропал вчера, 27 марта 2022 года рядом с лесом. Он вышел на прогулку с друзьями, однако после мальчик не вернулся. С двух часов ночи его искали волонтеры. Однако утром, 28 марта выяснилось, что пропавший ночевал у знакомых, но никому об этом не сообщил.

Ребенок был у знакомых, но не сказал об этом родителям. В ГУ МВД и в Следственном комитете также добавили, что жизнью и здоровью мальчика ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершали.

«Следователем территориального следственного органа в рамках доследственной проверки будут приняты меры профилактического характера, направленные на недопущение подобных случаев впредь. В настоящий момент ребенок передан его законному представителю», - добавили в СК.

В поисковом отряде рассказали, что с ребенком все в порядке. О том, что он останется на ночёвку, было никому неизвестно. Те люди, у которых мальчик ночевал, также не стали сообщать родителям. Волонтеры отметили, что это глобальная проблема, с которой они часто сталкиваются.

Пропавших ищут всю ночь в холодном лесу, просматривают водоемы и так далее. Однако позже выясняется, что дети ночуют у кого-то из друзей или родственников, но никто никому ничего не говорит.

«Наши ребята находятся на месте с 2 часов ночи, сейчас 10 часов утра. Представляете, да? Прочес лесной местности, проверка забросов, водоемов, куча времени, нервов, холодно ночью было достаточно, а ребенок просто ночевал дома в тепле, и никому об этом не сообщили», - добавили в отряде.

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