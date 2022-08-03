Пожилой мужчина пропал после поездки в гости в поселок под Новосибирском

Пожилой мужчина пропал после поездки в гости в поселок под Новосибирском
Пожилой мужчина пропал после поездки в гости в поселок под Новосибирском
Сегодня, 13:45ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
Пенсионера из Новосибирска Анатолия Шкуропата разыскивают в районах области волонтеры со 2 августа. Мужчина поехал в гости в Ордынку и не вернулся домой.

«Мужчина ушел из дома, когда родственники уехали по делам. Вечером он не вернулся. Также было подозрительно, что он оставил дома телефон. В Ордынском районе пенсионер гостил у родных, а сам он живет в областной столице», - уточнила Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Пропавшему 75 лет. У него есть проблемы со здоровьем, включая частичную потерю памяти. О его местонахождении неизвестно уже сутки, а ему требуется медицинская помощь.

Сейчас специалисты рассылают ориентировки на пенсионера. Согласно приметам, его рост около 167 см, седоволосый с голубыми глазами. Может быть одет в рубашку в белую клетку, бордовые или красные галоши и серые штаны.

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