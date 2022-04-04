Пять новосибирцев от 90 до 98 лет с COVID-19 скончались за сутки

Медики составили акты о смерти мужчин в возрасте 42 года, 44 года, 50 лет, 81 год и женщин 79 лет, 84 года, 90 лет, 91 год, 92 года, 93 года, 98 лет. Всего в регионе с COVID-19 скончались 5 414 человек.