Пять новосибирцев от 90 до 98 лет с COVID-19 скончались за сутки

Пять новосибирцев от 90 до 98 лет с COVID-19 скончались за сутки
Пять новосибирцев от 90 до 98 лет с COVID-19 скончались за сутки
Сегодня, 14:23ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В регионе медики зафиксировали смерть 11 пациентов за минувшие сутки.

На 4 апреля 2022 года в Новосибирской области коронавирус диагностировали у 252 097 человек, включая 36 548 детей. За сутки заболели 224 жителя региона, а скончались 11.

Медики составили акты о смерти мужчин в возрасте 42 года, 44 года, 50 лет, 81 год и женщин 79 лет, 84 года, 90 лет, 91 год, 92 года, 93 года, 98 лет. Всего в регионе с COVID-19 скончались 5 414 человек.

За прошедшие сутки инфекцию подхватили 72 ребёнка. В больницах находятся на сегодняшний день 12 детей, а взрослых 986. В реанимациях лежат 150 человек, из которых 18 – на ИВЛ.

С начала пандемии 236 389 пациентов выписали. Ещё 2 066 человек были сняты с больничного за сутки.

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