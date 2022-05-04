День матери в мае 2022: почему праздник отмечается два раза в год

Праздник в честь Дня матери празднуется в мае 2022 году во многих странах. Как правильно отмечать это событие, традиции и чем отличается от праздника 27 ноября.

В России праздник принято отмечать 27 ноября, но более 20 стран мира празднуют День матери во второе воскресенье мая – в этом году 8 мая. Среди тех, кто отмечает именно весной – США, Канада, Германия, Италия, Бельгия, Дания, Финляндия, Эстония, Турция, Япония, Бразилия и Австралия. Однако люди сами могут выбрать в какой день поздравить свою маму – это даже лучше делать два раза в год. Традиции День матери в России недавно обзавелся своим символом – незабудкой. При этом изображения плюшевых медведей с незабудкой – это и есть атрибут праздника. В этот день в регионах устраивают концерты, различные акции и конкурсы, выставки. Больше всего мероприятий проводят в школах и детских садах при участии детей. Главное, что необходимо сделать в этот день – навестить маму не с пустыми руками, ведь в этот день важно уделить внимание самому дорогому человеку.

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