Новосибирец нашел останки пропавшего во время войны дяди

Пенсионер из Новосибирской области в возрасте 84 лет нашел останки своего дяди, который без вести пропал во время Великой отечественной войны в 1943 году.

С Старорусском районе Новгородской области при раскопках на местах боев поисковики отряда «Память» нашли останки бойцов Красной армии и опознали одного из них по солдатскому медальону – погибшим оказался Тарас Кононович Тишковец, который является уроженцем деревни Кордон Северного района Новосибирской области. Поисковики нашли родственников погибшего спустя четыре дня. Откликнулся племянник солдата – Алексей Егорович Тишковец 1938 года рождения. Об этом сообщили в группе «Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского» «ВКонтакте» Останки солдата Красной армии будут торжественно погребены осенью в Старорусском районе Новгородской области. Медальон погибшего передадут его ближайшим родственникам.

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