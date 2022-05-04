Туроператоры начали предлагать новосибирцам шоп-туры в Казахстане

Программа включает в себя шопинг в местных торговых центрах, где представлены бренды, ушедшие из России, а также экскурсии и поездки. Стоимость составляет около 315 долларов – это больше 22 тысяч рублей.
В сумму входит также трансфер до отеля в Нур-Султане с включенными завтраками. Однако он предусмотрен только для тех, кто едет из Москвы и Екатеринбурга, сообщает КП-Новосибирск.
Напомним, что в Новосибирске ликвидированы 726 предприятий, среди которых 55 строительных фирм, а также аптечная сеть "Мелодия Здоровья".