Туроператоры начали предлагать новосибирцам шоп-туры в Казахстане

Туроператоры начали предлагать новосибирцам шоп-туры в Казахстане
Туроператоры начали предлагать новосибирцам шоп-туры в Казахстане
Сегодня, 18:09ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Туристические операторы начали предлагать жителям Новосибирска поездки на несколько дней в Казахстан, чтобы провести шоппинг.

Программа включает в себя шопинг в местных торговых центрах, где представлены бренды, ушедшие из России, а также экскурсии и поездки. Стоимость составляет около 315 долларов – это больше 22 тысяч рублей.

В сумму входит также трансфер до отеля в Нур-Султане с включенными завтраками. Однако он предусмотрен только для тех, кто едет из Москвы и Екатеринбурга, сообщает КП-Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирске ликвидированы 726 предприятий, среди которых 55 строительных фирм, а также аптечная сеть "Мелодия Здоровья".

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