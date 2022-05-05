В Новосибирске на заводе обнаружили 40 одичавших кошек

Ранее Atas.info писал о том, что в Новосибирске судебные приставы выселили кошек из квартиры. 53-летняя хозяйка квартиры не убирала за своими питомцами, и повсюду стоял едкий аммиачный запах, от которого страдали все жильцы. При этом в Новосибирске и по всей России цены на импортные корма для животных выросли из-за введения санкций. Некоторые хозяева домашних животных жалуются и на то, что вовсе корма стали пропадать с полок магазинов.