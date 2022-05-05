В Новосибирске на заводе обнаружили 40 одичавших кошек

Жительница Новосибирска попросила помочь отловить и увезти на стерилизацию всех кошек с завода, но ветеринары советуют обследовать животных и привить здоровых, если такие там еще остались.
По словам женщины, кошек там начали разводить специально, чтобы они отлавливали мышей и крыс. Однако они начали быстро плодиться – сначала их было около 20, а сейчас в два раза больше.
Руководство завода против такого количества животных, а подкармливают их работницы, рискуя своими рабочими местами.
Неравнодушные сотрудницы просят помощи со стерилизацией животных – они в поисках добровольцев, которые помогут увезти их к ветеринару, а также предоставят пластиковые переноски.
Ветеринар клиники Юрий Прилепский посоветовал не торопиться с возвращением кошек назад – их нужно исследовать, ведь лейкемия передается через укусы, царапины и вылизывания. Стоимость лечения составить около трех тысяч рублей за одну кошку. Человеку это заболевание не передается, пишет Сибкрай.
Новосибирцев, которые желают помочь с вывозом и лечением кошек, просят связаться по телефону: 8 (903) 904-51-17.
Ранее Atas.info писал о том, что в Новосибирске судебные приставы выселили кошек из квартиры. 53-летняя хозяйка квартиры не убирала за своими питомцами, и повсюду стоял едкий аммиачный запах, от которого страдали все жильцы. При этом в Новосибирске и по всей России цены на импортные корма для животных выросли из-за введения санкций. Некоторые хозяева домашних животных жалуются и на то, что вовсе корма стали пропадать с полок магазинов.