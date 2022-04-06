Дороги на 253 улицах отремонтируют за 1,8 млрд рублей в Новосибирске

Дороги на 253 улицах отремонтируют за 1,8 млрд рублей в Новосибирске
Дороги на 253 улицах отремонтируют за 1,8 млрд рублей в Новосибирске
Сегодня, 10:29ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Общий объем дорожного ремонта составит почти 400 тысяч квадратных метров

Дорожный ремонт проведут на 253 улицах за 1,8 млрд рублей в Новосибирске в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Общий объем работ составит 399,9 тысяч квадратных метров. На ремонт выделено – 1 млрд 837 млн 206 тысяч рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 211 млн 821 тысяча рублей.

В каждом районе Новосибирска определились и участки дорог для крупных ремонтов – уже заключены контракты по 17 объектам.

При этом до 15 мая планируется заключить контракты по ремонту участков дорог на Гусинобродском шоссе, проспекте Маркса и на улице Дуси Ковальчук.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.

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