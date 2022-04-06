Дороги на 253 улицах отремонтируют за 1,8 млрд рублей в Новосибирске

Дорожный ремонт проведут на 253 улицах за 1,8 млрд рублей в Новосибирске в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Общий объем работ составит 399,9 тысяч квадратных метров. На ремонт выделено – 1 млрд 837 млн 206 тысяч рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 211 млн 821 тысяча рублей.
В каждом районе Новосибирска определились и участки дорог для крупных ремонтов – уже заключены контракты по 17 объектам.
При этом до 15 мая планируется заключить контракты по ремонту участков дорог на Гусинобродском шоссе, проспекте Маркса и на улице Дуси Ковальчук.
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания раскритиковал ямочный ремонт в регионе и предположил, что работать начинают только тогда, когда он об этом напоминает.