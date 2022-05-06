В Новосибирске разместили плакат к 9 мая с ошибкой в биографии ветерана

В Новосибирске разместили плакат к 9 мая с ошибкой в биографии ветерана
В Новосибирске разместили плакат к 9 мая с ошибкой в биографии ветерана
Сегодня, 18:39ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Полиграфическая организация совершила ошибку при печати баннера с биографией ветерана ВОВ Николая Нюнюкова – его заказали специально ко Дню Победы 9 мая.

Плакат даже успели расположить на пересечении улиц Ленина и Урицкого. Однако на нем оказались неверные данные годов жизни и описания – там было написано, что он пропал без вести еще во время войны в 1942 году, но оказалось, что ветеран был жив до 2010 года, пишет НГС.

Власти Новосибирска заявили, что подрядчик уже начал печатать новый плакат, а старый будет заменен на днях. Отметим, что в данным момент на территории города появилось большое количество плакатов, посвященных Дню победы в Великой Отечественной войне, а магазины начали украшать свои прилавки и даже некоторые уже продают георгиевские ленты.

Николай Иванович Нюнюков, которого изобразили на баннере, родился в 1924 году, а умер в 2010 году. Он вырос на Сахалине и занимался футболом. В 1939 году был призером первенства по футболу. В 1944 году стал обладателем Кубка Хабаровского края в составе команды 25-й Армии 1-го Дальневосточного фронта. В Новосибирске он жил с 1949 года – там он много лет проработал в Дзержинском районе на заводе имени В. П. Чкалова, где и тренировал заводские команды.

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