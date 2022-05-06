В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине

В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине
В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине
Сегодня, 13:05ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Прощание пройдет с военными из Татарска, Кочневке, Мамоново, Камышено и Вега в Новосибирской области. Похороны состоятся в пятницу, 6 мая 2022 года. Об этом информируют на сайте администраций районов.

В пятницу, 6 мая в Новосибирской области состоятся похороны пятерых погибших во время спецоперации на Украине. Об этом передают администрации районов области.

В Татарском районе объявлен день траура из-за смерти двоих военных. В Татарске 6 апреля попрощаются с 22-летним Святославом Миньковым, а в Кочневке с 27-летним Артемом Осиповым.

В Маслянинском районе состоятся похороны 23-летнего Ивана Смердина из села Мамоново. Его звание и обстоятельства гибели не сообщаются. Прощание с ним состоится 6 мая на улице Сибирская, 51 в 14:00.

В Купинском районе пройдет прощание с 35-летним Иваном Семечковым. Он родился в селе Камышено. Погиб Иван 25 апреля. Попрощаться с военным можно в местном Доме культуры.

Недалеко от Бердска пройдут похороны 26-летнего Александра Жовнера. Мужчина родом из поселка Вега. Прощание с сержантом Александром Жовнером пройдет с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня на улице Максима Горького, 44.

Напомним, что 33-летний офицер из Новосибирской области погиб на Украине. Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. На Украине военный погиб 24 апреля, спасая своих товарищей от обстрела.

Материалы по теме:
2022спецоперацияУкраинапоследние новостисегодняНовосибирская область
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы