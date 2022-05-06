В Новосибирской области 6 мая похоронят пять военных погибших на Украине

Прощание пройдет с военными из Татарска, Кочневке, Мамоново, Камышено и Вега в Новосибирской области. Похороны состоятся в пятницу, 6 мая 2022 года. Об этом информируют на сайте администраций районов.

В пятницу, 6 мая в Новосибирской области состоятся похороны пятерых погибших во время спецоперации на Украине. Об этом передают администрации районов области. В Татарском районе объявлен день траура из-за смерти двоих военных. В Татарске 6 апреля попрощаются с 22-летним Святославом Миньковым, а в Кочневке с 27-летним Артемом Осиповым. В Маслянинском районе состоятся похороны 23-летнего Ивана Смердина из села Мамоново. Его звание и обстоятельства гибели не сообщаются. Прощание с ним состоится 6 мая на улице Сибирская, 51 в 14:00. В Купинском районе пройдет прощание с 35-летним Иваном Семечковым. Он родился в селе Камышено. Погиб Иван 25 апреля. Попрощаться с военным можно в местном Доме культуры. Недалеко от Бердска пройдут похороны 26-летнего Александра Жовнера. Мужчина родом из поселка Вега. Прощание с сержантом Александром Жовнером пройдет с 12:00 до 14:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня на улице Максима Горького, 44. Напомним, что 33-летний офицер из Новосибирской области погиб на Украине. Иван Романов являлся выпускником новосибирского высшего военного командного училища. Он участвовал в операции в Сирии и в освобождении Крыма. На Украине военный погиб 24 апреля, спасая своих товарищей от обстрела.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter