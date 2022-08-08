Выплаты к школе на детей 2022: будут ли в августе

Выплаты к школе на детей 2022: будут ли в августе
Выплаты к школе на детей 2022: будут ли в августе
Сегодня, 14:22ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Родители детей школьного возраста получат выплату по 10 000 рублей в августе 2022 года. Однако это пособие будет иным, не касающимся сборов на учебу, но его можно пустить на эти цели.

Когда примут решение о школьной выплате в 2022 году?

Новостей о выплате для подготовки детей к школе ещё нет, а учебный год 2022-2023 уже на носу. В прошлом году об этом пособии президент РФ Владимир Путин объявил в июле, а деньги начали поступать родителям уже в августе. Сейчас мы видим другую картину. На 8 августа информации о выплатах нет, и скорее всего не будет, однако ожидается другое пособие на детей от 8 до 17 лет.

Решение о выплате данной категории несовершеннолетних уже приняли. ПФР начнет зачисление средств – они поступят до 25 августа и будут зачисляться каждый месяц в течение года.

Кто из детей получит пособие в августе и в каком размере?

В ближайшие дни на карты родителям детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет придут деньги от ПФР и Соцзащиты. Ранним получателям нужно подать новое заявление. Специалисты на основе доходов семьи назначат сумму.

Считается, что пособие рассчитывается так: 50 %, 75 % или 100% от прожиточного минимума на детей. В Новосибирской области минимум – это 7 281 рубль, а максимум - 14 562 рубля.

Можно ли считать эту выплату школьной, той которую все ждут?

Определенно, на эти деньги можно собрать ребенка к школе. Сейчас экономный вариант полного комплекта формы, канцелярии, спортивной одежды обойдется семье на одного школьника примерно в 15 000 рублей. То есть, сумма пособия покроет либо расходы целиком, либо частично – и это плюс.

Многие родители надеялись на дополнительное пособие, но увы, пока о нём ничего не слышно. Вероятно, всё дело в том, что в 2022 году уже вне очереди индексировали выплаты, зарплаты и пенсии. Таким образом, государство оказало помощь гражданам. Финансовое положение части семей должно было улучшиться.

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