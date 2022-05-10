Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 10 мая

Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 10 мая
Уровень загрязнения воздуха достиг 7 баллов в Новосибирске 10 мая
Сегодня, 11:08ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Сильное загрязнение воздуха зафиксировали утром 10 мая в Новосибирске. По данным AirVoice, уровень вредных примесей в атмосфере достиг 7 баллов.

Специалисты станций мониторинга выпустили предупреждение для новосибирцев: «Внимание! Воздух грязный!». При этом на сайте добавлено, что ситуация стабильная.

Судя по карте AirVoice, качество воздуха достигает 7 баллов в районе реки Обь на левом берегу Новосибирска. Подобная картина наблюдается на улице Первомайская, 224, где находится одна из станций мониторинга.

Немного приятнее сейчас гулять по улице Горького, 12 и Сибирской, 30. Там фиксируют загрязнение на 6 баллов из 10.

Такую обстановку в мегаполисе связывают с погодными условиями. Утром 10 мая столбики термометра достигли +11 градусов, ветра практически нет. В течение дня ожидается потепление до +25, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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