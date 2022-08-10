Что считается грехом в день святого Чудотворца Николая Угодника 11 августа 2022

Грешить в Рождество Николая Угодника не в коем случае нельзя, а вот посещение храма и чтение молитвы – это даже нужно. В мире много бедных людей, поэтому если человек обладает хорошим достатком, то он может заняться благотворительностью или сделать другие добрые дела.
Есть и некоторые запреты в этот праздник – нельзя работать в огороде или саду, но полить растения можно. Вязание или шитье тоже надо отложить в сторону. Разногласия в любой церковный праздник считается грехом, поэтому не нужно ссориться или спорить с людьми. Стирку и уборку надо оставить на завтра.
В этот праздник следует вознести хвалу великому святителю и попросить о самом сокровенном.