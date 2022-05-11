Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске будут получать зарплату до августа

Эксперты компании продолжают следить за обстановкой в мире, анализировать ситуацию, а затем будет приниматься определенное решение, но какое именно – пока непонятно.
Компаний не нарушает санкции – она использует только активы из России для выплаты зарплат сотрудникам. Однако ритейлер пока не готов вернуться в страну, но и об уходе тоже ничего не заявляется.
Отметим, что в новосибирской IKEA сотрудники в основном работают в складских помещениях – там они выполняют разную работу, чтобы получать и дальше свою зарплату.