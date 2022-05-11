Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске будут получать зарплату до августа

Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске будут получать зарплату до августа
Более 500 сотрудников IKEA в Новосибирске будут получать зарплату до августа
Сегодня, 14:21ОбществоАлександр КондратьевФото: 2ГИС
В Новосибирске 536 работников международной мебельной сети IKEA продолжат получать зарплату еще как минимум до августа 2022 года. Об этом заявил глава IKEA Ingka Group Толга Онку в интервью изданию Reuters.

Эксперты компании продолжают следить за обстановкой в мире, анализировать ситуацию, а затем будет приниматься определенное решение, но какое именно – пока непонятно.

Компаний не нарушает санкции – она использует только активы из России для выплаты зарплат сотрудникам. Однако ритейлер пока не готов вернуться в страну, но и об уходе тоже ничего не заявляется.

Отметим, что в новосибирской IKEA сотрудники в основном работают в складских помещениях – там они выполняют разную работу, чтобы получать и дальше свою зарплату.

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