Губернатор Травников допустил возвращение IKEA в Новосибирск из-за сырья

Губернатор Травников допустил возвращение IKEA в Новосибирск из-за сырья
Губернатор Травников допустил возвращение IKEA в Новосибирск из-за сырья
Сегодня, 11:24БизнесФото: Википедия
Древесина для мебели шведской сети гипермаркетов IKEA заготавливалась в России.

Российские власти найдут возможность обеспечить потребителей товарами, которые пользовались популярностью в гипермаркете IKEA. Так закрытие шведской сети в Новосибирске прокомментировал губернатор Андрей Травников в эфире телеканала ОТС 20 апреля.

«Свято место пусто не бывает, найдем возможность обеспечить потребителей нужными товарами. Для них болезненный уход не только из-за потери рынка, но из-за сырья. Древесина заготавливалась в России. Как будут выживать, не знаю, пусть думают», - сказал глава региона, добавив, что это может стать причиной возвращения IKEA в Новосибирск.

Также Андрей Травников отметил, что в области нет дефицита товаров первой необходимости. Если зарубежные бренды покинут прилавки магазинов, на их место придут другие.

Напомним, IKEA приостановила работу в Новосибирске 4 марта 2022 года. При этом сотрудников не уволили, а отправили трудиться на склад торговой сети.

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