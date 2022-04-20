Губернатор Травников допустил возвращение IKEA в Новосибирск из-за сырья

«Свято место пусто не бывает, найдем возможность обеспечить потребителей нужными товарами. Для них болезненный уход не только из-за потери рынка, но из-за сырья. Древесина заготавливалась в России. Как будут выживать, не знаю, пусть думают», - сказал глава региона, добавив, что это может стать причиной возвращения IKEA в Новосибирск.