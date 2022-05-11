Салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая

Фейерверк полетел в толпу людей и разорвался у их ног на Монументе Славы в Новосибирске в День Победы 9 мая. Видео инцидента появилось на сайте «АСТ-54».

Вечером на улице Станиславского запустили салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошел не по плану – икры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе. Сибиряки-очевидцы признались, что не на шутку испугались в тот миг. Они бросились врассыпную, благо никто не пострадал. Напомним, 9 мая в Новосибирске прогремело 7 салютов на День Победы. Самый грандиозный наблюдали сотни сибиряков на Михайловской набережной. Дороги к участку проведения торжественного залпа перекрыли для автомобилей, а после события в метро образовалась огромная пробка из людей, спешащих домой.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter