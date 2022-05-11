Салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая

Салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая
Салют разорвался в толпе людей на Монументе Славы в Новосибирске 9 мая
Сегодня, 10:16ОбществоФото: АСТ-54
Фейерверк полетел в толпу людей и разорвался у их ног на Монументе Славы в Новосибирске в День Победы 9 мая. Видео инцидента появилось на сайте «АСТ-54».

Вечером на улице Станиславского запустили салют в честь празднования Великой Победы. Однако залп пошел не по плану – икры полетели в зрителей, а сам снаряд разорвало в толпе.

Сибиряки-очевидцы признались, что не на шутку испугались в тот миг. Они бросились врассыпную, благо никто не пострадал.

Напомним, 9 мая в Новосибирске прогремело 7 салютов на День Победы. Самый грандиозный наблюдали сотни сибиряков на Михайловской набережной. Дороги к участку проведения торжественного залпа перекрыли для автомобилей, а после события в метро образовалась огромная пробка из людей, спешащих домой.

Материалы по теме:
НовосибирскНовосибирская областьДень Победысалют
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы