Вдову ветерана отказались переселять из аварийного жилья в Новосибирске

Прокуратура помогла 90-летнее вдове ветерана ВОВ из Новосибирска встать на учет по получению жилья. Её дом на улице Озерной признали аварийным, но в переселении отказали.

Год назад женщина обратилась в администрацию Ленинского района города и попросила включить её в список нуждающихся в жилье. Недавно вдове пришел отказ из-за недостающих документов. В это дело вмешалась прокуратура Новосибирска. По данным ведомства, им удалось оспорить решение властей и пенсионерку внесли в учетные записи на улучшение жилищных условий. Кроме того, 90-летняя вдова ветерана Великой Отечественной войны получит пособие на покупку недвижимости. Она решила приобрести квартиру в Томске, где сейчас живет её дочь.

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