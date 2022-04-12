Количество сданных работ по Тотальному диктанту выросло на единицу в Новосибирске

Количество сданных работ по Тотальному диктанту выросло на единицу в Новосибирске
Количество сданных работ по Тотальному диктанту выросло на единицу в Новосибирске
Сегодня, 09:50ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Количество сданных работ по Тотальному диктанту в 2022 году выросло с 2960 до 2961 в Новосибирске

Координатор проекта в областном центре Павел Ютяев рассказал в пресс-центре ТАСС, что количество сданных работ по Тотальному диктанту в 2022 году выросло на единицу в Новосибирске.

«У нас было в Новосибирске и в городах Обь, Бердск, Краснообск 69 площадок, на которых можно было написать Тотальный диктант. Количество сданных работ вышло больше, чем в 2021 году – с 2960 работ выросло до 2961. Прирост на одну работу считаю очень серьезным», - сказал Павел Ютяев, пошутив про серьезность такой цифры.

Он уточнил, что были оборудованы две площадки, где диктант могли написать незрячие и слабовидящие люди. Среди сданных работ уже есть одна пятерка – это назвали большим успехом.

Третий год была сделана площадка для глухих, где диктовала актриса театра «Красный факел» Дарья Емельянова – там сдали 14 работ.

Больше всего работ было сдано в НГТУ – 411 работ. Самый высокий процент сдавших свои работы от числа посетивших площадку – площадка в мэрии Новосибирска.

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