В Новосибирске психиатр частной клиники выставила пациентов «дурочками»

Жительницы Новосибирска пожаловались на психиатра-нарколога частной клиники «Санталь» Ольгу Ш., которая якобы выявила у них психические отклонения и загоняла за справками. Пациентам пришлось обращаться в другие больницы и тратить больше денег на медосмотр, чтобы не потерять работу.

«Теперь на учете, как «неуравновешенная»» По словам одной из сибирячек Ольги, справка от психиатра ей понадобилась для переквалификации на фельдшера. Девушка несколько лет работала продавцом в магазине, но во время пандемии потеряла место и захотела обновить знания по медицинской специальности. Имея на руках диплом отправилась в центр занятости, чтобы записаться на курсы. Оттуда её направили на медосмотр в частную клинику, где встреча с врачом обернулась скандалом. «Без проблем я прошла всех врачей и тут очередь подошла посетить врача-психиатра. Думала, проблем никаких не будет, ведь я имею водительские права и раньше таких специалистов посещала по работе, но не тут-то было…Зайдя в кабинет, Ольга Ш. окинула меня взглядом, задала пару вопросов, а потом заключила, что у меня расстройство личности. Я была в шоке. Оказалось, что с подобным столкнулись помимо меня ещё 7 человек. Нас толпой отправили за справкой в клинику на Владимировскую, 3 – местные врачи были вне себя. В итоге за справками я пробегала около 2 недель, ещё потратила на это личные деньги, хотя биржа брала на себя все эти расходы», - пожаловалась Atas.info пострадавшая пациентка Ольга. Другая жительница Новосибирска Екатерина также отправилась на медкомиссию в эту клинику в начале апреля от биржи труда. Девушка хотела отучиться на швею. Тот же врач, с её слов, выявил у нее «проблемы» и перенаправил в больницу на Владимирскую. «Нарколог увидела на левой руке у меня мелкие шрамы, такие царапины, которые я заработала в детстве. В итоге сделал вывод, что я сама себя истязала. Якобы из-за того, что я правша – это подозрительно. Меня отправили взять справку о том, не состою ли я на учете психиатра на Владимирскую. После меня много людей выходило из её кабинета в таком же состоянии – все «дурочки». Справки я делала две недели, нервов еле хватило выслушивать такое о себе», - поделилась собеседница. В подобной ситуации оказалась и сибирячка Ирина, которая работает младшим воспитателем в детском саду. Ей было необходимо собрать справки от врачей в короткие сроки, чтобы не лишиться работы. Теперь у девушки большие проблемы так, как её после разговора с психиатром клиники «Санталь» поставили на учёт. «Я уже запросила у клиники документы о квалификации врача Ольги Ш. После похода к ней у меня куча проблем, потрачено много личных денег на больницы, такси – ведь пришлось убегать с работы к ней на прием, длилось это в течение 2 месяцев. У меня есть все справки о моей дееспособности и работоспособности, одна вообще действительна 4 года. Однако ей этого было недостаточно. Хуже всего то, что теперь я есть в базе данных у психиатров, как «дурочка»», - рассказала Ирина. Как отреагировали на жалобы в клинике В данной клинике прокомментировать ситуацию журналисту Atas.info с жалобами на врача не смогли. Обещали ответить позже, если сочтут необходимым. «Единственно, что мы можем сказать. Действовал врач на основании приказа 29N от 1 апреля 2021 года Минздрава РФ по которому, специалист обязан перенаправлять пациентов в другие клиники по месту жительства на дообследованние. По другим вопросом пока ответить не можем», - ответили в медицинском учреждении. Юрист дала оценку действиям врача По этому поводу журналиста сайта проконсультировала юрист по медицинским делам Казанцева Юлия. Она уверила, что врач не нарушила закон, отправляя за царапины пациенток за справкой в психдиспансер, однако спорным остается поведение доктора по отношению к людям с точки зрения этики. «У нас существует определенный порядок прохождения психиатрического освидетельствования для некоторых категорий профессий, связанных с источником повышенной опасности: водители, педагоги, военные и другие. Когда проходит такая комиссия, должна проходить комиссия из трех врачей. Задаются специальные вопросы. Если у психиатра возникают сомнения на счет состояния пациентов, их отправляют в психдиспансер за справкой, в которой указано – состоит на учете или нет. В частных клиниках общей базы данных зачастую нет. Если врач видит царапины, порезы, неважно, когда они появились у человека – его отправляют на дообследованние. Это правильное решение, может это даже спасет кому-то жизнь. Но здесь речь идет и о другом. Судя по словам женщин, их не устроило отношение к ним врача. В такие случаи – это не профессионально, и они в праве обратиться к руководству клиники. Никто не хочет, чтобы в их организации работали люди, которые не находят общего языка с пациентами», - заключила юрист. Пострадавшие пациентки заявили, что намерены обратиться в прокуратуру Новосибирской области. Они планируют написать коллективное заявление на врача и потребовать компенсацию морального вреда.

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