Вода в Оби прогрелась до +10 градусов под Новосибирском

Синоптики замерили температуру воды в реке Обь - термометр показал отметку в +10 градусов, а это значит, что осталось еще около 10 градусов и можно будет смело открывать пляжный сезон.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уровень реки Обь достиг 132 сантиметров – это далеко не критический уровень, но а вода становится все теплее – она уже прогрелась до +10 градусов, и это только на середину мая. Однако купаться в водоеме с такой температурой воды не рекомендуется – может свести ногу, что приведет к печальным последствиям, а также еще не подготовлены городские пляжи для купания – их ежегодно перед началом пляжного сезона очищают и убирают различный мусор, чтобы люди не резали себе ноги об стекло и прочие предметы.

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