Вода в Оби прогрелась до +10 градусов под Новосибирском

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, уровень реки Обь достиг 132 сантиметров – это далеко не критический уровень, но а вода становится все теплее – она уже прогрелась до +10 градусов, и это только на середину мая.
Однако купаться в водоеме с такой температурой воды не рекомендуется – может свести ногу, что приведет к печальным последствиям, а также еще не подготовлены городские пляжи для купания – их ежегодно перед началом пляжного сезона очищают и убирают различный мусор, чтобы люди не резали себе ноги об стекло и прочие предметы.