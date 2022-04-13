В Новосибирске пропал после школы 17-летний подросток Александр Корецкий

Школьник раньше никогда не пропадал и не сбегал из дома.

В Новосибирске объявили в розыск 17-летнего Александра Корецкого (Морковина), который пропал по пути домой из школы 11 апреля. Ориентировку на школьника составили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Подросток возвращался домой со школы вместе с одноклассником. Они разминулись возле подъезда, однако до квартиры парень не дошёл. «Его видели после этого в одном из магазинов рядом с домом. Теперь о его местонахождении неизвестно. При себе у него нет документов, телефон выключен. Раньше подросток не пропадал», - рассказала Atas.info руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт в Новосибирской области» Алеся Яблонских. Александра Корецкого ищут по следующим приметам: рост 178, худой, русые волосы, серо-зеленые глаза. В день пропажи был одет в черные куртку, брюки, ботинки. При себе имел черный рюкзак.

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