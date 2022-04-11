Женщина со шрамом на руке пропала в Новосибирской области

Женщина со шрамом на руке пропала в Новосибирской области
Женщина со шрамом на руке пропала в Новосибирской области
Сегодня, 12:03ОбществоФото: «ЛизаАлерт»
В день пропажи пропавшая пыталась дозвониться до дочери.

В Новосибирской области без вести пропала 55-летняя Наталья Евдокимова. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Как рассказали волонтеры, 7 апреля в Барабинске Наталья пыталась дозвониться до дочери, однако та не взяла трубку. Когда девушка приехала навестить маму, то не обнаружила ее дома. Полиция и волонтеры проводили поиски в ближайших окрестностях, однако это не увенчалось успехом.

Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Из особых примет — шрам на правой ладони. Во время пропажи женщина была одета в серую куртку с тёмными пятнами, серое трико, синие резиновые сапоги.

Все, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Евдокимовой, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52, 112.

Материалы по теме:
2022Новосибирскпоследние новостипропажасегодня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы