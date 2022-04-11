Женщина со шрамом на руке пропала в Новосибирской области

Как рассказали волонтеры, 7 апреля в Барабинске Наталья пыталась дозвониться до дочери, однако та не взяла трубку. Когда девушка приехала навестить маму, то не обнаружила ее дома. Полиция и волонтеры проводили поиски в ближайших окрестностях, однако это не увенчалось успехом.