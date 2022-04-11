Женщина со шрамом на руке пропала в Новосибирской области

В Новосибирской области без вести пропала 55-летняя Наталья Евдокимова. Об этом передают в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Как рассказали волонтеры, 7 апреля в Барабинске Наталья пыталась дозвониться до дочери, однако та не взяла трубку. Когда девушка приехала навестить маму, то не обнаружила ее дома. Полиция и волонтеры проводили поиски в ближайших окрестностях, однако это не увенчалось успехом.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Из особых примет — шрам на правой ладони. Во время пропажи женщина была одета в серую куртку с тёмными пятнами, серое трико, синие резиновые сапоги.
Все, кто что-либо знает о местонахождении Натальи Евдокимовой, просьба позвонить по номерам: 8-800-700-54-52, 112.