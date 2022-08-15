Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области

Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области
Заболеваемость COVID-19 выросла на 50% за неделю в Новосибирской области
Сегодня, 14:16ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Число пациентов с коронавирусом увеличилось в 1,5 раза за неделю в Новосибирской области. Практически у каждого выраженные симптомы ОРВИ.

С 8 по 14 августа в регионе фиксировали на 50% больше заболевавших. Всего их 1199.

«Больше пациентов с COVID-19 в районах области. На них приходится 70% случаев», - сказал на аппаратном заседании 15 августа глава Роспотребнадзора Новосибирской области Александр Щербатов.

Специалист отметил, что почти все зараженные переносят инфекцию с симптомами ОРВИ. Именно поэтому сейчас нет необходимости в ведении ограничений.

Напомним, ранее врач Андрушкевич из Новосибирска рассказывал, какие риски существуют от нового подвида омикрона «Кентавр». Чем именно опасны симптомы.

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