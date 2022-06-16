Все крытые бассейны Новосибирска: обзор мест отдыха

Все, кроме одного плавательного бассейна в Новосибирске выполнены по стандартной 25-метровой схеме, но различаются количеством дорожек и условиями посещениями. В некоторых свободный доступ посетителей ограничен парой часов в день, другие приглашают желающих поплавать в течение всего дня. График доступа любителей на дорожки в каждый конкретный день нужно обязательно уточнить, планируя поход в бассейн.
Единственный 50-метровый бассейн в городе расположен в Калининском районе, на улице Богдана Хмельницкого, 25. В нем 8 дорожек, работает водный комплекс с 7 утра до 10 вечера. Разовое посещение рассчитано на 45 минут и в будни разбито на три блока по пять заплывов – с утра, днем и вечером. В выходные бассейн принимает посетителей в течение всего дня.
При себе нужно иметь стандартный набор – купальник, шапочку, резиновые тапочки, принадлежности для душа и мешок для обуви. Взрослым медицинская справка для посещения не требуется.
Посетители отмечают, что часто для свободного плавания отведено всего 1-2 дорожки, остальные заняты тренировками спортсменов, так что нужно быть готовым, что в воде будет очень тесно. Кроме того, часты отзывы, в которых люди обращают внимание на грубость со стороны персонала.
"Бассейн хороший, но его сотрудники (администраторы, охрана, т.е. "встречающие"), отбили всякое желание туда ходить. Хочется задать вопрос администрации бассейна: "Где набирается персонал?" Грубость, высокомерие, незаинтересованность в посетителях, нежелание отвечать на вопросы... Есть много обучающих структур по работе с людьми! А здесь, как правило, пенсионеры либо случайные люди, не имеющие понятия о работе с людьми", - пишет Юлия Дашкова на сервисе Flamp.
Расположен в Центральном районе, адрес Крылова,20, это напротив Центрального рынка. 25-метровый бассейн располагает шестью дорожками, время работы с 7 утра до 10 вечера. Помимо стандартного набора посетителя водного центра необходимо предъявить справку от терапевта об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна. Впрочем, за дополнительную плату вам такую справку выдадут на месте.
В бассейне очень гибкая система оплаты, начиная от разового входного билета, заканчивая системой абонементов. Есть группы обучения плаванию для начинающих, которые ведут опытные тренеры. Для самых маленьких есть отдельный детский бассейн - "лягушатник", где обучают плаванию малышей.
"Если вы хотите почувствовать себя человеком 2 сорта - приходите в этот бассейн часов этак в 6-7 вечера. Администрация бассейна в погоне за прибылью сдает 5 из 6 дорожек "уважаемым людям" в виде представителей различных организаций. В итоге на этих дорожка плавают по 1 -2 вальяжных тела, в то время как на последней дорожке жмется к стенкам 15-20 человек из "низшего сословия", т.е. людей которые купили простые абонементы, а не выкупили дорожку целиком", - обращает внимание на особенность посещения пользователь сервиса Flamp под ником erixon.
Один из старейших спорткомплексов Новосибирска находится в центре города, на улице Коммунистической, 60. 25-сетровая чаша разделена на шесть дорожек. Расписание разнится в зависимости от дня недели, важно обратить на это внимание. Для посещения необходима справка от терапевта.
Их минусов горожане отмечают необходимость переобуваться внизу, в фойе и "усталость" чаши, собственно, как и всего здания.
"Чистая вода, практически без хлора. Рано утром мало посетителей. Но с чистотой просто ужас какой-то. Пол в раздевалке покрыт грязью, волосами, мусором. В душевой перегородки разломаны, везде грязь, ржавчина. Дети ходят по этому грязному полу, как цыгане на базаре. Просто кошмар", - жалуется пользователь Flamp под ником goodwyn81.
25-метровый бассейн в микрорайоне МЖК на улице Лазурная, 10/3 располагает шестью 25-метровыми дорожками. Бассейн входит в систему Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР), поэтому основное время отведено тренировкам спортсменов. Для свободного плавания с понедельника по субботу выделено только два захода днем и один вечером. Воскресенье полностью отдано для любительского посещения. Медицинская справка для взрослых не требуется.
Люди часто высказывают претензии на грубость со стороны администратора и медсестры.
"Я хожу лет 5 в этот бассейн. Всё было норм, Но с ноября с 2021 года, если я днем плаваю, то вечером очень сильно отекает носоглотка, нос не дышит, как при гриппе. Какая-то странная отсроченная реакция. Супрастин снимает эти симптомы", - рассказывает жительница МЖК Марина Дудина. Похожие отзывы встречаются и в Сети.
Еще один стандартный 25-метровый бассейн, входящий в систему СШОР расположен в отдаленном микрорайоне "Снегири", на улицн Курчатова,13/2. Время работы с 9 утра до 9 вечера, но ситуация аналогичная с "Лазурным" – основное время дорожки задействованы для спортивных тренировок, для любительского плавания воду выделяют по несколько заходов в день и по сложной схеме, расписание необходимо уточнять по телефону. Взрослым справка не нужна.
Пользователи интернет-сервисов массово жалуются на грубость обслуживающего персонала и кабинки в развалках, которые не закрываются на замок.
"Увеличьте пожалуйста температуру воды на несколько градусов ,плаваешь, а согреться не могу. У девушки при нас схватило судорогой икроножную мышцу, уверен от холодной воды. Минут 10 стоял под горячей водой (прилично горячей), отогревался, - поделился впечатлениями о посещении "Афалины" пользователь Flamp по имени Александр.
Третий бассейн, входящий в систему СШОР, находится в Первомайском районе, по адресу улица Аксёнова, 38. Работает с 8 утра до 8 вечера. Стоит ли уже говорить, что большую часть времени 25-метровые дорожки заняты под триеровки спортсменов? Правда, стоит заметить, что в отличие от двух упомянутых выше спорткомплексов, в "Молодости" для свободного плавания выделено больше времени, а в выходные дня водная гладь почти вся отдана любителям. Есть взрослые группы для обучения плаванию. Для посещения бассейна необходима справка от врача.
Из особенностей – наличие 5-метровой ямы для прыжков с вышки, что нетипично для бассейна длиной 25 метров. Стоит заметить, что подавляющее большинство отзывов о бассейне положительные, но недочеты все равно есть.
"Тут не запрещены ласты и лопатки. Но кабинки очень небезопасны, поставьте хотя бы простой замок!", - сообщает пользователь сервиса Яндекс.Карты Кевлар Бормотушкин.
25-метровый бассейн с шестью дорожками входит в состав одноименного спорткомплекса на окраине Ленинского района, на улице Колхидская,8. Время работы с 8 утра до 10 часов вечера. 45-минутные сеансы для любителей доступны утром и вечером, с 14 до 18 часов все шесть дорожек полностью отданы для тренировок спортсменов. Взрослым медицинская справка не нужна, а вот детям до 14 лет врачебный документ необходимо предъявлять в обязательном порядке.
Посетители отмечают огромную парковку перед спортивным центром, на которой всегда есть свободные места. Однако обращают внимание на то, что бассейн построен гораздо раньше, чем современный футбольный манеж, который является "лицом" спорткомплекса.
"Зданию нужен капитальный ремонт, а лучше вообще новый современный бассейн построить. Кабинки исцарапаны изнутри, как будто там кого - то запирали, просто жесть. Сушилки для волос времен Советского Союза", - говорит жительница Новосибирска Татьяна Чебанова.
25-метровый бассейн на 4 дорожки был построен, как школьный водный комплекс, расположен в Железнодорожном районе на улице 1905 года 39/1. Время работы с 7-30 до 21-00. В учебные дни с понедельника по субботу до 6 вечера бассейн работает только для учащихся, свободное посещение после 18-00. В воскресенье на воду пускают всех желающих с утра до вечера. Из особенностей – обязательно наличие справок от терапевта и дерматолога, оплата только за разовый вход, абонементов нет.
Посетители отмечают, что стоимость занятия - одна из самых низких в городе.
"Хамоватый персонал, до сих пор нет возможности рассчитаться картой, до сих пор спрашивают справки со взрослых", - отмечает негативные моменты Дмитрий Долгополов.
25-метровый бассейн с шестью дорожками принадлежит Университету водного транспорта и предназначен, в первую очередь, для студенческих занятий. Дорожки для свободного посещения работают по сложному графику, который необходимо уточнять по телефону у администратора спорткомплекса. А в воскресенье бассейн и вовсе не работает. От любителей плавания в обязательном порядке требуют справку от терапевта. Максимальная глубина чаши 4 метра, есть вышка для прыжков.
Для посещения необходимо приготовить наличные, банковские карты здесь не принимают.
"В раздевалке холодно, нет элементарных замков на кабинках, чтобы раздеться, надо их все открыть и найти свободную. Вода в «"емкости" для ополаскивания ног перед выходом из душа просто ледяная. Вышли к бассейну, а там прохладно, свободное плавание только на одной дорожке, было 7 человек, плавали паровозиком, друг за другом, столбиком, потому что места нет даже ноги вытянуть, на остальных дорожках двух были дети, еще две выкуплены, последняя под группой аквааэробики. А фены внизу на 1 этаже - это фантастика! Это колпаки из советских времен, которые стояли в парикмахерских30 лет назад! Ходила в этот бассейн, когда в школе училась 35 лет назад , всё так и осталось, цивилизация туда не дошла", - констатирует пользователь сервиса Flamp Selen.
Бассейн, построенный для студентов НГУЭУ, но поплавать в нем можно, и не будучи студентом. Стандартный 25-метровый бассейн расположен в Центральном районе, на улице Каменская, 52/2, работает с 8 утра до 9 вечера.
Важная особенность: медицинскую справку для посещения выдает медсестра, работающая в спортивном комплексе, но для ее получения нужно предъявить результаты флюорографии.
"Люди отзывчивые, советской закалки, помнят еще хрущевские времена. На молодежь, видимо, денег не хватает Водолею. Парковки нет, шкафчики в раздевалке советские железные незапирающиеся ящики под охраной бравого молодца, проставляющего штампы на бумажных допусках к плаванию. Если хотите поностальгировать по СССР, то заходите в Водолей", - поделился впечатлениями от посещения Александр Маркеев.
Еще один университетский бассейн работает в Академгородке, в составе спортивного комплекса Новосибирского государственного университета по адресу улица Пирогова, 12/1. Есть 25-местровая ванна и детский 12-метровый "лягушатник". Время работы с 7 утра до 10 вечера. Медсправка для посещения большого бассейна требуется только детям до 14 лет, для захода в маленький справку обязаны предъявить все.
"Холодный тёмный гардероб на цокольном этаже, где нужно без присмотра бросать свою обувь. Раздолбанные душевые лейки. Никакого кафе или зоны отдыха в коридоре", - рассказывает о впечатлениях пользователь сервиса Яндекс.Карты Наталья У.
Новосибирский государственный технический университет так же имеет стандартный 25-метровый бассейн в составе своего спорткомплекса. Месторасположение – проспект Карла Маркса 35/1, время работы с 7 утра до 11 вечера. Однако, основное время занято студентами, окна для свободного плавания открыты после 18-00. Временные отрезки, когда можно окунуться в воду, лучше уточнять у администратора.
Важная деталь: для посещения необходимо предъявить не только медицинскую справку, но и копию первой страницы паспорта.
"Главное, не попасть совместно с группой студентов или с детской секцией. А так хорошо, водичка теплая, чистая", - пишет в сервисе Яндекс.Карты жительница Новосибирска Лилия.
Университет путей сообщения предлагает посетить 25-метровый бассейн с 06-15 до 21-30, находится он по адресу улица Залесского, 3/1, за главным учебным корпусом вуза. Есть маленькая ванна для детей. Медсправка обязательна для всех, впрочем, ее могут выдать прямо в холле бассейна.
"Стандартный бассейн, но хороший. Вода чистая, комфортной температуры для плавания. Из минусов неприятно пахнет в туалете, и много кабинок в раздевалке без ключей", - делится опытом посещения на сервисе Яндекс.Карты Саша Белый.
Небольшой (три 25-метровые дорожки) и относительно мелкий, с максимальной глубиной 1.8 метра бассейн, принадлежащий Сибирскому отделению Российской академии наук, находится в Академгородке, на проспекте Лавреньева,6, к.2. График работы бассейна меняется в зависимости от дней недели, приоритет отдается сотрудникам научных институтов СО РАН, поэтому о возможности посещения нужно всегда интересоваться по телефону у администратора. Справки для посещения не требуется.
Основные претензии посетителей сводятся к тому, что порой в воде слишком много хлора. Кроме того, "не очень удобно раздеваться на 1 этаже и потом идти на 2 в душ и бассейн", - замечает на Яндекс.Картах пользователь DimI.
И, наконец, еще один 25-метровый бассейн в Советском районе расположен на улице Полевая, 5а. Очень демократичное заведение. Шесть дорожек работают с 9 утра до 9 вечера, исключение - понедельник, когда спорткомплекс открывает двери в 12 часов дня. Для свободного плавания отведено время до 14-00, а в воскресенье сюда приглашают любителей в течение всего дня. Справка не требуется.
Претензии посетителей традиционно касаются общения с администраторами. "Бассейн отличный, но ужасный сервис, сотрудники грубые и агрессивные, такое ощущение что они и вовсе не знают что такое сервис, должно быть понимание кто такой клиент и как с ним нужно разговаривать, очень сильно отталкивают, буду ходить в другой бассейн", - сообщает пользователь Яндекс.Карт Лидия.