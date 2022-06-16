Все крытые бассейны Новосибирска: обзор мест отдыха

"В раздевалке холодно, нет элементарных замков на кабинках, чтобы раздеться, надо их все открыть и найти свободную. Вода в «"емкости" для ополаскивания ног перед выходом из душа просто ледяная. Вышли к бассейну, а там прохладно, свободное плавание только на одной дорожке, было 7 человек, плавали паровозиком, друг за другом, столбиком, потому что места нет даже ноги вытянуть, на остальных дорожках двух были дети, еще две выкуплены, последняя под группой аквааэробики. А фены внизу на 1 этаже - это фантастика! Это колпаки из советских времен, которые стояли в парикмахерских30 лет назад! Ходила в этот бассейн, когда в школе училась 35 лет назад , всё так и осталось, цивилизация туда не дошла", - констатирует пользователь сервиса Flamp Selen.