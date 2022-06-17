Новосибирец выплатил алименты ради отпуска и сохранения репутации на работе

Некоторое время новосибирец отказывался содержать своих детей и к нему заявились судебные приставы. Мужчина вспомнил о долге в 100 000 рублей, когда запланировал уехать из России в отпуске.
«Должник пришел в отделение и сказал, что хочет погасить долг перед детьми. Он сказал, что теперь будет платить всегда, потому что не хочет портить репутацию на работе, ведь там его уважают», - рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Также бердчанин написал заявление об удержании следующих алиментов с его зарплаты.