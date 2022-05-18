В Новосибирской области похоронили погибшего на Украине 20-летнего солдата

Тело погибшего при выполнении спецоперации на Украине военного Кирилла Пичкалева доставили 17 мая в село Камышево Усть-Тарского района Новосибирской области – он погиб, когда лежал с ранением в московской больнице.

Ефрейтор Кирилл Пичкалев скончался 8 мая в госпитале им. А. А. Вишневского в Москве – его доставили туда после того, как он получил ранение при зачистке села Малая Камышеваха Изюмского района на Украине. Смертельное ранение он получил, когда его танк подбили – все его сослуживцы погибли, но ему удалось выжить. Больше недели за его жизнь боролись врачи, но спасти его не удалось. Гроб был доставлен в село еще 17 мая к местному Дому культуры – туда пришли высокопоставленные лица, родственники и друзья. Погибшего посмертно наградили орденом Мужества. Спустя сутки его похоронили на кладбище того же самого населенного пункта.

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