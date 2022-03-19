Как скачать Telegram на смартфон и компьютер: инструкция

Telegram стал одним из самых популярных мессенджеров после блокировки Instagram в России. Однако многие так и не научились им пользоваться, как и где его скачать на смартфон и компьютер – в материале Atas.info.
Делать практически ничего не нужно. Необходимо только зайти в Google Play Market и App Store и вбить в поиске «Telegram». Зайти в найденных вариант и нажать «Установить».
После того, как приложение установится, нужно запустить его и при регистрации ввести свой номера телефона, а затем подтвердить его по звонку или СМС.
Можно зайти в Телеграм через Web версию, которая доступна по адресу: web.telegram.org.
Однако там функционал сильно ограничен, поэтому рекомендуется приложение все-таки устанавливать.
Сначала нужно скачать программу на компьютер с официального сайта. После этого зарегистрироваться в системе и подтвердить номер телефона – придет СМС сообщение или звонок робота, который скажет код.
Функционал на компьютере или ноутбуке почти никак не ограничен - можно звонить, отправлять голосовые сообщения и видео.