WhatsApp для компьютера: предупреждает о взломе красным сигналом с 16 марта

WhatsApp подготовил для российских пользователей расширение под названием Code Verify, позволяющее обеспечить безопасность и защиту персональных данных. Оно доступно для скачивания на телефон и компьютер с 16 марта 2022 года.
В новой версии мессенджера будет осуществляться проверка личного кода страницы. Это нововведение позволит защитить пользователей от взлома и фейковых спамов.
Code Verify – это отдельное приложение, отмечают разработчики. Его следует закрепить на панели задач.
При переходе в интернет-версию WhatsApp у пользователя загорится зелёный цвет, который подтвердит подлинность владельца. Оранжевый будет означать - не удаётся установить подлинность, а красный предупредит о взломе.