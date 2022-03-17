WhatsApp для компьютера: предупреждает о взломе красным сигналом с 16 марта

WhatsApp для компьютера: предупреждает о взломе красным сигналом с 16 марта
WhatsApp для компьютера: предупреждает о взломе красным сигналом с 16 марта
Сегодня, 08:40ТехнологииФото: pixabay.com

Российских пользователей WhatsApp будут предупреждать о взломе аккаунта

Разработчики WhatsApp создали расширение для веб-версии мессенджера, которое будет защищать аккаунты от взлома с 16 марта. О функциях обновления, как его скачать – в материале Atas.info.

WhatsApp подготовил для российских пользователей расширение под названием Code Verify, позволяющее обеспечить безопасность и защиту персональных данных. Оно доступно для скачивания на телефон и компьютер с 16 марта 2022 года.

В новой версии мессенджера будет осуществляться проверка личного кода страницы. Это нововведение позволит защитить пользователей от взлома и фейковых спамов.

Code Verify – это отдельное приложение, отмечают разработчики. Его следует закрепить на панели задач.

При переходе в интернет-версию WhatsApp у пользователя загорится зелёный цвет, который подтвердит подлинность владельца. Оранжевый будет означать - не удаётся установить подлинность, а красный предупредит о взломе.

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