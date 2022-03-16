Хуже блокировки: WhatsApp вводит жесткие ограничения для россиян с 16 марта

WhatsApp вводит ограничения для российских пользователей с 16 марта

WhatsApp ограничит доступ для пользователей из России в рамках борьбы с фейками и хакерами. Мессенджер обновится до новой версии под названием Code Verify 16 марта 2022 года.

Мессенджер WhatsApp готовит новое расширение для российских пользователей, которое защитит их аккаунты от взлома. Об этом сообщает PRIMPRESS. Известно, что приложение не попадёт под блокировку, однако вслед за обновлением последует ограничение определённых функций для россиян. Нововведение под названием Code Verify коснётся работы с WhatsApp Web. С 16 марта 2022 года личный код пользователя будут проверять на подлинность в веб-версии мессенджера. При переходе на неё поступит сигнал, цвет которого будет определять настоящее соединение. Зелёный цвет будет говорить о подлинности аккаунта, оранжевый означать – установить владельца не удалось, а красный – вероятность хакерской атаки. Напомним, ранее разработчики WhatsApp установили для российских пользователей лимит на пересылку сообщений.

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