Сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска - декларация 2021

Сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска - декларация 2021
Сколько зарабатывает Анна Терешкова на посту вице-мэра Новосибирска - декларация 2021
Вчера, 17:04ОбществоДмитрий ТростниковФото: Страница Анны Терешковой "ВКонтакте"Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
Доход заместителя мэра Новосибирска Анны Терешковой составил 2 млн. 455 тысяч рублей в 2021 году. Доходы ее супруга Дмитрия Терешкова – 43 млн. рублей. Помимо квартир, домов, земельных участков в их семье есть даже прогулочное судно «Лазурный». Доходы топ-чиновников мэрии Новосибирска опубликованы 20 мая 2022.

В пользовании заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анны Терешковой указаны две квартиры, площадью 234 и 188.9 кв.м, жилой дом 76 кв.м и три земельных участка, один из которых площадью 46.760 кв.м.

Но эти дома и квартиры в собственности мужа Анны Васильевны (за исключением самого большого площадью 46 тыс. кв.м - он тоже в пользовании). Изначально своими доходами славился именно ее супруг – бизнесмен Дмитрий Терешков, глава «Сибирской хлебной корпорации» и «Сибирского зернового союза».

Достаточно сказать, что по итогам 2012 года он был назван самым богатым депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Тогда Дмитрий Терешков указал в декларации доход 128,3 млн. рублей. (Причем речь шла о «докрымских» рублях.) В числе прочего имущества депутат тогда указал квартиры уже известной читателю площади - 188,9 и 234 кв. м (последняя принадлежала тогда депутату лишь на две трети). Анна Терешкова в тот год работала руководителем Сибирского центра современного искусства и задекларировала доход в 274,4 тысячи рублей.

Муж Анны Терешковой бизнесмен Дмитрий Терешков был депутатом
Фото:Сайт Законодательного Собрания Новосибирской области

Доход указанные Дмитрием Терешковым по итогам 2021 года 43 млн. рублей больше, чем у супруги, занимающей руководящий пост в мэрии в 17 раз. Но не впечатляют на фоне деклараций депутатов нынешнего созыва ЗС. Напомним, что лидер по доходам «единоросс» Павел Кива задекларировал почти 3 млрд. рублей, а его супруга – доход в 32.7 млн. рублей.

В автопарке Дмитрия Терешкова числятся престижные автомобили «Audi A8L», два мериканских «Cadillac Escalade» и «Cadillac XT6», «Chevrolet Trailblazer», «Hyundai Tucson», но есть и обычная «Toyota Corolla». В этой семье ценят и водный транспорт: прогулочное судно «Лазурный» и Водный транспорт «Катер Р3043НБ».

Декларации о доходах и имуществе чиновников и членов их семей опубликованы на официальном сайте мэрии Новосибирска.

Примечание: в декларации чиновников отражена и фактическая зарплата и налоги, которые уходят в бюджет. Доходы могут быть получены от продажи квартиры или транспортных средств. Если чиновник в отчётном периоде продал квартиру, то создается впечатление, что он стал зарабатывать гораздо больше, чем в предыдущем. В сведениях о доходах указывается прибыль от вкладов в банках, от операций с ценными бумагами.

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