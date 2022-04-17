Элитные автомобили жён новосибирских депутатов Госдумы: Porsche и Mercedes-Benz

Жена Владимира Городецкого

Супруга сенатора владеет автомобилем Lexus RX-300. Стоимость данной марки внедорожника в салоне начиналась от 3-5 миллионов рублей. Также в Интернете продают автомобиль с пробегом от 650 тысяч рублей. Цена варьируется от даты выпуска Lexus. Например, внедорожник 2015 года выпуска продают за 2,5 миллионов рублей, а 2010 – от 1,5 миллионов рублей. Lexus 2005 даты выпуска продают от 900 тысяч рублей, а 2000 года - можно найти от 550 тысяч рублей.