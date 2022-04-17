Элитные автомобили жён новосибирских депутатов Госдумы: Porsche и Mercedes-Benz

Всегда интересно узнать, какие квартиры, машины и дачи у народных избранников. А на чем ездят их жёны, и сколько стоят эти иномарки? Государственная Дума обнародовала декларации доходов депутатов и их жён за год. Известны и марки машин, на которых передвигаются автоледи.
Супруга трехкратного чемпиона по греко-римской борьбе владеет автомобилями марки Mercedes-Benz G500 и МИНИ COOPER S.
Mercedes-Benz G500 – это мощный представитель легендарного семейства внедорожников - Gelendwagen. Цена G-класса в салонах начинается от 19 910 000 рублей (стоимость на 2016-2017 год)
Если рассматривать б/у вариант, то стоимость определяется по дате выпуска и пробегу. Так, на популярных сайтах продажи авто, подержанный Mercedes 2016 года выпуска можно прикупить от 6 миллионов рублей. Стоимость внедорожника 2021 года выпуска гораздо дороже – от 24 миллионов рублей.
МИНИ COOPER S – средняя цена такого автомобиля составляет от 1-х до 3-х миллионов рублей. Модель с пробегом можно найти от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Стоимость зависит от года выпуска автомобиля.
Супруга сенатора владеет автомобилем Lexus RX-300. Стоимость данной марки внедорожника в салоне начиналась от 3-5 миллионов рублей. Также в Интернете продают автомобиль с пробегом от 650 тысяч рублей. Цена варьируется от даты выпуска Lexus. Например, внедорожник 2015 года выпуска продают за 2,5 миллионов рублей, а 2010 – от 1,5 миллионов рублей. Lexus 2005 даты выпуска продают от 900 тысяч рублей, а 2000 года - можно найти от 550 тысяч рублей.
Супруга экс-министра здравоохранения Новосибирской области владеет автомобилем Toyota Highlander. Новый кроссовер продается в России в базовой комплектации «Престиж» за 5 259 000 рублей. Автомобиль с пробегом продают от 700 тысяч рублей. С небольшим пробегом стоимость составляет от 2-х миллионов рублей. Автомобиль Тайота 2014 года выпуска отдают за 3 миллиона рублей, а 2020 – за 6 миллионов рублей.
Супруга заместителя председателя комитета Госдумы владеет немецким автомобилем Porsche Cayenne. Спортивный кроссовер из салона продают от 14-16 миллионов рублей. Варианты с пробегом можно приобрести от 2-х миллионов рублей. Цена автомобиля 2021 года выпуска с пробегом 5 700 – составляет 14 миллионов рублей. Автомобиль 2010 года выпуска с пробегом 80 000 км отдают за 5 миллионов рублей.
Супруга члена комитета Госдумы владеет двумя легковыми автомобилями: Audi R8 и Mercedes-Benz GLE 400.
Премиальный спорткар, производимый немецким автопроизводителем Audi с 2007 года, можно приобрести в салоне от 11 миллионов рублей (выпуск 2019 года). Спортивный автомобиль с пробегом продают от 3-х миллионов рублей. Стоимость варьируется от даты выпуска автомобиля. Например, Audi 2011 года с пробегом 10 700 км, можно купить от 9 миллионов рублей.
Mercedes-Benz GLE 400 - в России цена Mercedes-Benz GLE в новом кузове составляет 8 020 000 - 15 510 000 рублей. Автомобили с пробегом оцениваются в среднем от 3-х миллионов рублей. Mercedes 2020 года выпуска с пробегом 250 км продают за 10 миллионов рублей.
Также в материале Atas.info читайте о том, кто самый богатый депутат от Новосибирской области. Так, самый большой заработок за прошлый год имел Игорь Антропенко (Единая Россия) – 112 миллионов 371 тысяча рублей. Чуть меньше заработал первый заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Жуков («Единая Россия»). Его доход за 2021 год составил 40 миллионов рублей 448 тысяч рублей.