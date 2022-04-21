Клиентка «Почты России» получила извещение с чужими паспортными данными в Новосибирск

Клиентка «Почты России» получила извещение с чужими паспортными данными в Новосибирск
Клиентка «Почты России» получила извещение с чужими паспортными данными в Новосибирск
Сегодня, 20:32ОбществоАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Чужие паспортные данные были напечатаны на другой стороне бумаги с извещением

В Новосибирске клиентке в отделении «Почты России» выдали извещение, на обратной стороне которого было напечатано другое извещение с паспортными данными человека.

В пресс-службе «Почты России» уточнили, что была проведена проверка – «Печать извещений на черновиках – это личная инициатива сотрудника отделения. Это абсолютно недопустимо, приносим извинения клиентам из-за сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

В настоящее все напечатанные таким образом заявления утилизированы, а вместо них подготовят новые.

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