Женщине из Новосибирска платят за сбор чужих вещей

Женщина вспоминает, как побила собственный рекорд по переезду – она одна собрала трехкомнатную квартиру за день, а на второй день уже работала с грузчиками. Также Елена рассказывает, что спрос на ее услуги растет в зависимости от сезона. Так, новосибирцы чаще всего переезжают к концу года. Организатор верит, что каждый человек по-своему понимает идеальное пространство и главное в этом вопросе – удобство, пишет НГС.