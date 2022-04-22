Женщине из Новосибирска платят за сбор чужих вещей

Елена Гайдецкая занимается сбором чужих вещей для переезда, а также организацией пространства у клиентов в Новосибирске. Женщина поделилась, что в 2020 году она получила диплом организатора пространства.
Будучи организатором, Елена помогает перевезти вещи из квартиры в квартиру или обустроить дома комфортную жизнь. По словам сибирячки, ей нравится заниматься детскими комнатами – потому что там настоящий порыв творчеству. Иногда Елена занимается переездом под ключ – разбирает вещи с хозяевами, советует, что можно оставить, а что выкинуть, заказывает грузчиков и контролирует всю их работу.
В среднем один переезд обходится клиентам в 10-12 тысяч рублей. Сам процесс занимает около двух дней. Получить получасовую консультацию у Елены стоит 2 000 рублей.
Женщина вспоминает, как побила собственный рекорд по переезду – она одна собрала трехкомнатную квартиру за день, а на второй день уже работала с грузчиками. Также Елена рассказывает, что спрос на ее услуги растет в зависимости от сезона. Так, новосибирцы чаще всего переезжают к концу года. Организатор верит, что каждый человек по-своему понимает идеальное пространство и главное в этом вопросе – удобство, пишет НГС.
Напомним, 43-летняя женщина из Новосибирска не может устроиться на работу из-за возраста. Уже год сибирячка не может найти хорошую работу. Ее приглашают на различные собеседования, но позже высылают отказ. Работодатели сразу спрашивают ее возраст и наличие детей, предпочитая брать сотрудников моложе.