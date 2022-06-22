Торговля алкоголем будет запрещена на День города в Новосибирске

Торговля алкоголем будет запрещена на День города в Новосибирске
Торговля алкоголем будет запрещена на День города в Новосибирске
Вчера, 18:41ОбществоАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев / 2GIS
В Новосибирске запретят продавать алкоголь в местах большого скопления людей на День города в Новосибирске 26 июня. Информация взята из проекта постановления на муниципальном портале.

В постановлении сказано, что продажа алкоголя будет под запретом в магазинах и общепитах в определенных границах города. Однако в замен людям будут предлагать соки, квас, коктейли и мороженое. В обязательном порядке нужно будет запретить продажу напитков в стеклянной бутылке.

Главным праздничным местом на День города в Новосибирске станет Михайловская набережная, поэтому там и возле станций метро «Речной вокзал», «Октябрьская» запретят реализацию алкогольной продукции.

Запрет будет действовать также на территории парка культуры и отдыха «Березовая роща» в Дзержинском районе и в его округе. Такое правило будет и возле Затулинского парка, Монумента Славы и ПКиО «Первомайский».

Стоит отметить, что если торговые точки не будут соблюдать правило запрета алкоголя в городской праздник, то их будут штрафовать – это может даже привести к лишению лицензии, если такое уже было замечено раньше. При этом местные жители относятся к этому запрету легко, ведь в городе огромное количество магазинов, которые без проблем даже продают алкоголь в ночное время.

Сюжеты:
День города 2022
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