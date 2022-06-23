Грязный, сломанный и ржавый: сибирячке не понравился коттедж в НСК за 28 тысяч

Грязный, сломанный и ржавый: сибирячке не понравился коттедж в НСК за 28 тысяч
Грязный, сломанный и ржавый: сибирячке не понравился коттедж в НСК за 28 тысяч
Вчера, 14:22ОбществоФото: Флампднище душа

Женщина возмутилась грязным коттеджем в Новосибирске за 28 тысяч рублей

Женщина с семей арендовала коттедж в Новосибирске, но когда приехала в него, была в полном шоке: он грязный, разрушенный и срочно нуждается в ремонте. Возмущенный отзыв она оставила на сайте «Фламп».

По словам сибирячки, она приехала в Новосибирск за сотни километров для отдыха. Однако была под большим впечатлением, только наоборот – негативном.

За сутки проживания семья отдала 28 000 рублей. Выяснилось, что дом был весь грязный, душ сломанный, а раковины ржавые. К тому же, на кухне не было ножей и кастрюль, а единственные столовые приборы лежали грязные.

«Дом грязный! В душе невозможно помыться, вода еле-еле бежит и душевая кабина вся поломана и грязная! Противно было даже смотреть на неё! Стены грязные, окна тоже. Диван плачет по химчистке. Беседка вся грязная и старая, лавочкам, столам и стульям пора на помойку! Раковины ржавые, пора поменять! Как можно такое сдавать людям?», - написала сибирячка на сайте с отзывами «Фламп».

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