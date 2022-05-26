Депутата новосибирского Заксобрания возмутила буква Z в качестве поддержки ВС РФ

Депутат от КПРФ Яков Новосёлов на сессии Заксобрания Новосибирской области 26 мая устроил спор по поводу «невнятной» поддержки нашей армии в спецоперации. Он возмутился литерой Z, сказав, что этого недостаточно.

Новоселов считает, что в нашей области власти уделяют недостаточно внимания патриотическим акциям, связанным со спецоперацией. Он привёл в пример другие регионы, где ведут ярую пропаганду и помогают беженцам. При этом, с его слов, в столице Сибири даже буквы Z почти не видно. «У нас десяток баннеров с невнятной буквой «Z» - это вся поддержка. Не видно провидения российской политики, информационной поддержки наших ВС РФ», - заявил Яков Новосёлов. В заключении, депутат предложил собрать круглый стол, в рамках которого обсудить проблемам патриотического воспитания.

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