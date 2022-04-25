Летевший в Кузбасс самолет «РусЛайн» экстренно сел в Новосибирске

Летевший в Кузбасс самолет «РусЛайн» экстренно сел в Новосибирске
Летевший в Кузбасс самолет «РусЛайн» экстренно сел в Новосибирске
Сегодня, 17:57ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Лайнер посадили в Новосибирске из-за технической неисправности.

Накануне ночью 25 апреля в новосибирском аэропорту Толмачево совершил экстренную посадку самолет компании «РусЛайн». Лайнер держал путь рейса Кемерово-Екатеринбург-Москва.

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, приземление произошло в 1 час ночи в понедельник. Причиной вынужденной посадки стала техническая неисправность.

«Рейс отложили на время замены борта. Вылет ожидает 31 человек», - уточнили в ведомстве.

Правоохранители по факту произошедшего начали проверку. Они выяснят, соблюдаются ли права пассажиров.

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