Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников

Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников
Масочный режим введут в Новосибирской области после майских праздников
Сегодня, 11:55ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Андрей Травников озвучил возможность введения масочного режима в медучреждениях, а также введение ПЦР-тестов и температурного контроля.

Губернатор Новосибирской области поручил рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер против коронавируса после майских праздников. Об этом Андрей Травников сообщил во время оперативного совещания 25 апреля.

«С учетом текущей достаточно благоприятной обстановки я бы не вводил никакие ограничительные мероприятия. Считаю разумным в первые дни после майских праздников ввести обязательный масочный режим в медицинских учреждениях, где будет проходить большой поток пациентов, а также рассмотреть возможность проведения дополнительного ПЦР-тестирования и температурного контроля», - добавил глава региона.

Губернатор поручил проработать вопрос и определить адресные группы населения, где целесообразно провести дополнительное ПЦР-тестирование после длинных выходных дней. Как сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе продолжает снижаться. На прошлой неделе было зарегистрировано всего 935 случаев заражения ковидом.

Напомним, отмена масочного режима произошла в Новосибирске 30 марта 2022. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление № 41, которое приводит масочный режим в рекомендательный характер.

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