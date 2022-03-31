Губернатор объяснил отмену масочного режима в Новосибирской области

Губернатор объяснил отмену масочного режима в Новосибирской области
Губернатор объяснил отмену масочного режима в Новосибирской области
Сегодня, 08:53ПолитикаЭмилия КаплунскаяФото: Андрей Травников/Вконтакте
Травников все же призвал людей продолжать носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, почему в регионе отменили масочный режим. Так, 30 марта власти приняли решение сделать режим рекомендательным. Маски будут носить сотрудники ряда сфер – врачи, продавцы, кондукторы и так далее. Актуальное постановление смотрите по ссылке.

Видео:Андрей Травников/Вконтакте

«Медицинские гигиенические маски — это эффективный инструмент для сдерживания развития эпидемии различных заболеваний. Так же, как внеплановые каникулы и дистанционное образование для школьников, удаленная работа, социальное дистанцирование или, например, ограничение массовых мероприятий. Мы в этом убедились не один раз. Но также наколенный опыт подсказывает нам, что эти эффективные меры можно использовать достаточно гибко, применяя их тогда и в том объеме, тогда и так, как этого требует ситуация», — объяснил Андрей Травников.

Также глава региона попросил новосибирцев относиться более ответственно к своему здоровью и все же продолжать носить маски, чтобы обезопасить себя и окружающих. Сейчас заболеваемость Covid-19 и ОРВИ находится на низком уровне. Это самый рекордный показатель за все два года коронавирусной пандемии.

«Поэтому принято решение сделать маски рекомендуемыми к ношению. Также отмечу, что вы имеете право требовать наличие маски у сотрудников и работников тех организаций, которые предоставляют вам услуги», — отметил губернатор.

Андрей Травников заявил, что лучше всего продолжать вакцинироваться, чтобы укрепить свой иммунитет. Если в Новосибирской области ситуация с ковидом ухудшится, то масочный режим могут вернуть.

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