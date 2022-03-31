Губернатор объяснил отмену масочного режима в Новосибирской области

«Медицинские гигиенические маски — это эффективный инструмент для сдерживания развития эпидемии различных заболеваний. Так же, как внеплановые каникулы и дистанционное образование для школьников, удаленная работа, социальное дистанцирование или, например, ограничение массовых мероприятий. Мы в этом убедились не один раз. Но также наколенный опыт подсказывает нам, что эти эффективные меры можно использовать достаточно гибко, применяя их тогда и в том объеме, тогда и так, как этого требует ситуация», — объяснил Андрей Травников.