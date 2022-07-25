Плотские утехи: бомжи мастурбировали у школы в Новосибирске

Плотские утехи: бомжи мастурбировали у школы в Новосибирске
Плотские утехи: бомжи мастурбировали у школы в Новосибирске
Вчера, 09:53ОбществоФото: Инцидент Новосибирск

Двое бездомных мастурбировали на территории школы в Новосибирске

В субботу, 23 июля в Ленинском районе Новосибирска заметили двух мужчин, которые прилюдно занимались мастурбацией на территории школы. Об этом Atas.info рассказали очевидцы, разослав перед этим видео в соцсети.

По данным прохожих, инцидент произошел за территорией школы №40. Двое бездомных легли на землю и начали заниматься мастурбацией. Романтическое настроение позволяло не обращать внимание на мимо проходящих людей.

Однако большинство новосибирцев раскритиковали автора видео. По их словам, нужно было спугнуть занимающихся интимом мужчин, а не снимать их на камеру и выкладывать в интернет.

"Как всегда лишь бы снять кого-то и втихую выложить. Что за народ. У нас на районе люди не боятся спугнуть шалунов, а автор видимо не местный. И кто сказал что это бомжи?", - рассказала Ольга Б. в беседе с Atas.info.

К новости сибиряки отнеслись с пониманием. А вот данный случай заинтересовал полицию. По факту данной информации уже ведется проверка.

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