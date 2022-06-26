Температура воды в Оби и Обском водохранилище в воскресенье 26 июня

Вода в реке Обь и Новосибирском водохранилище прогрелась до температуры 21 градус и комфортна для купания Настроение отдыхающим может испортить только небольшой дождь и загрязнение водоемов

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, температура воды в Оби и водохранилище, которое новосибирцы гордо называют Обским морем, достигла 21 градуса. При этом дневная температура в Новосибирске в воскресенье, 26 июня ожидается в районе 30-32 градусов выше нулевой отметки. Девушки из Новосибирска побывали на нудистском пляже и в шоке от увиденного Но тем, кто в День города собирается на берег, нужно помнить, что на пяти официальных городских пляжах специалисты Роспотребнадзора не советуют заходить в воду. Вода там не соответствует нормативам, она загрязнена после сильных ливней. Купаться разрешено только на Бугринском пляже. Кроме того, 26 июня синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы на фоне переменной облачности.

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