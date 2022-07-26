Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами

Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами
Новосибирск попал в ТОП-10 городов с самыми богатыми женихами
Вчера, 15:38ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi

Новосибирск попал в десятку городов с самыми богатыми женихами

Город Новосибирск стал одним из лидеров по числу богатейших женихов в России. Аналитический центр ювелирного бренда SOKOLOV составил рейтинг мегаполисов, где женщины могут найти самых богатых мужей.

Рейтинг делали на основе продаж колец для помолвки. Специалисты выявили, что мужчины из Новосибирска чаще всего покупают кольца за 6 443 рублей. Таким образом, столица Сибири вошла в десятку городов, где проживают финансово состоятельные представители сильного пола.

Мужчины отдают предпочтение кольцам с драгоценными камнями. Также они выбирают изделия из белого, комбинированного и красного золота. Меньше всего для будущих невест приобретается кольцо с фианитом.

Первое место в топе занял Санкт-Петербург, в котором женихи тратят на кольцо 9 953 рубля. На втором месте расположился город Саратов. Новосибирск занял 10-е место.

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