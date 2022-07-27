На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу

Назначаемые электропоезда позволят обеспечить быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть в приложенном файле.
2. Автобусы. В г. Новосибирске от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома будут курсировать автобусы маршрутов 189, 189Л и 130 по расписанию.
3. Личный автомобиль. Гостям фестиваля, желающим всё же воспользоваться личным автомобилем, необходимо выбирать основной путь подъезда – автодорога «Северный обход г. Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены.
В целях обеспечения приоритетного движения пешеходов от станции Мочище до аэродрома, а также автобусов из г. Новосибирск, будут перекрыты для движения участки дорог:
- Восточное шоссе от Пашинского переезда до села Барлак;
- от Северного обхода г. Новосибирска до Пашинского переезда (направление движения в сторону Пашинского переезда, в обратном направлении движение в штатном режиме);
- от Восточного шоссе до железнодорожного переезда в направлении посёлка Витаминка в обоих направлениях;
- от Восточного шоссе до аэродрома «Мочище» в обоих направлениях.
Минтранс региона рекомендует гостям фестиваля для проезда к месту проведения авиашоу отдать приоритет пассажирскому транспорту.