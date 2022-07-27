На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу

Назначаемые электропоезда позволят обеспечить быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть в приложенном файле.