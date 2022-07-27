На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу

На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу
На электричке за 15 минут: минтранс региона рассказал, как проехать на авиашоу
Вчера, 15:11ОбществоФото: Пресс-служба Правительства НСО
Для гостей авиационного спортивного фестиваля «БУДЕМ ЖИТЬ!» и авиашоу, которое состоится 31 июля на аэродроме «Мочище», министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области организовано транспортное обслуживание.
  1. Пригородный железнодорожный транспорт. Дополнительно в этот день до станции Мочище назначено 26 электропоездов. Прямые беспересадочные маршруты организованы с западного направления (станции Коченёво, Чик, Обь, Пригородный простор и прочие по маршруту), южного направления (Черепаново, Искитим, Бердск, Сеятель и прочие по маршруту), а также с Жеребцовского и Кузбасского направлений.

Назначаемые электропоезда позволят обеспечить быстрый беспересадочный проезд из Ленинского, Советского, Первомайского, Октябрьского районов и Центрального округа г. Новосибирска (Сеятель, Инская, Разъед Иня, Речной вокзал и прочие по маршруту). Время отправления, стоимость и продолжительность поездки можно посмотреть в приложенном файле.

2. Автобусы. В г. Новосибирске от остановки общественного транспорта «Учительская» до аэродрома будут курсировать автобусы маршрутов 189, 189Л и 130 по расписанию.

3. Личный автомобиль. Гостям фестиваля, желающим всё же воспользоваться личным автомобилем, необходимо выбирать основной путь подъезда – автодорога «Северный обход г. Новосибирска». В этот день работы, связанные с ремонтом дороги, будут приостановлены.

В целях обеспечения приоритетного движения пешеходов от станции Мочище до аэродрома, а также автобусов из г. Новосибирск, будут перекрыты для движения участки дорог:

- Восточное шоссе от Пашинского переезда до села Барлак;

- от Северного обхода г. Новосибирска до Пашинского переезда (направление движения в сторону Пашинского переезда, в обратном направлении движение в штатном режиме);

- от Восточного шоссе до железнодорожного переезда в направлении посёлка Витаминка в обоих направлениях;

- от Восточного шоссе до аэродрома «Мочище» в обоих направлениях.

Минтранс региона рекомендует гостям фестиваля для проезда к месту проведения авиашоу отдать приоритет пассажирскому транспорту.

Сюжеты:
Авиашоу Новосибирск 2022 Мочище
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