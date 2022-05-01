Эксперт ОНФ назвал причины разрушения дорог для чиновников мэрии Новосибирска

Эксперт дорожной инспекции ОНФ Михаил Мезенцев рассказал об ошибках мэрии Новосибирска при ремонте дорог, а также объяснил, что необходимо менять для решения проблем на проезжей части. По словам специалиста, муниципалитет не учитывает интенсивность движения и состав транспортного потока.

Эксперт Михаил Мезенцев рассказал, почему новосибирские дороги так быстро разрушаются. Специалист посоветовал, что нужно делать сотрудникам мэрии, чтобы остановить этот процесс. Специалист дорожного дивизиона ОНФ Михаил Мезенцев несколько раз проводил личные расследования и пришел к выводу, что дороги разрушаются из-за интенсивного движения, которое якобы не учитывается. «Согласно статистическим данным, в 1990 году на 1 тысячу человек приходилось не более 60 автомобилей. Сегодня на ту же 1 тысячу человек — уже более 315. Также не стоит забывать, что вместе с общим приростом автомобилей значительно возросла и доля большегрузного транспорта с одновременным существенным увеличением его грузоподъемности», -поделился с НГС Михаил Мезенцев. Эксперт добавил, что ремонтировать дороги в Новосибирске надо, учитывая перспективу прироста интенсивности в течение 12 лет. Михаил Мезенцев уверен, что зимой за асфальтом плохо следят. «Несмотря на все нововведения, по крайней мере в Новосибирске, воз и ныне там, и это при том, что государственные программы существенно увеличили объем финансирования с целью приведения дорог к нормативным показателям», - отмечает Михаил. Мезенцев добавил, что денежных средств для содержания проезжей части выделяется достаточно, однако власти не знают всей протяженности дорожной сети. «Поэтому все разговоры о недостаточности финансирования и прочие слезы — это всё разговоры ни о чем, как говорится, «в пользу бедных». Это не более чем удобный аргумент для оправдания сложившейся ситуации на дорогах", - заключил специалист.

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