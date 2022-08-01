11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске

По информации Госавтоинспекции, авария случилась вечером на улице Жуковского у дома №59. За рулем сидел молодой водитель 20-ти лет.
«В 20:00 на территории Заельцовского района водитель мужчина 2002 года рождения на автомобиле «Тойота Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорская, с левым поворотом на улицу Ереванская. Не убедившись в безопасности манёвра у дома на улице Жуковского, 59 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц»,
передают в ГИБДД.
В последнем автомобиле сидел пассажир 2011 года рождения. Мальчика доставили в больницу. Характер полученных травм не уточняется.