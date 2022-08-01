11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске

11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске
11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске
Вчера, 09:53ТранспортФото: ГИБДД

В Новосибирске 11-летний школьник пострадал в ДТП

В воскресенье, 31 июля в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал школьник. Информацию подтвердили Atas.info в ГИБДД.

По информации Госавтоинспекции, авария случилась вечером на улице Жуковского у дома №59. За рулем сидел молодой водитель 20-ти лет.

«В 20:00 на территории Заельцовского района водитель мужчина 2002 года рождения на автомобиле «Тойота Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорская, с левым поворотом на улицу Ереванская. Не убедившись в безопасности манёвра у дома на улице Жуковского, 59 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц»,

передают в ГИБДД.

В последнем автомобиле сидел пассажир 2011 года рождения. Мальчика доставили в больницу. Характер полученных травм не уточняется.

Материалы по теме:
НовосибирскДТПаварияпоследние новостипроисшествиятранспорт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы