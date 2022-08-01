11-летний мальчик пострадал в ДТП с двумя «Тайотами» в Новосибирске

«В 20:00 на территории Заельцовского района водитель мужчина 2002 года рождения на автомобиле «Тойота Камри» двигался по улице Жуковского со стороны улицы Красногорская, с левым поворотом на улицу Ереванская. Не убедившись в безопасности манёвра у дома на улице Жуковского, 59 совершил столкновение с автомобилем «Тойота Витц»,