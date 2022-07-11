Движение метро остановили на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске

Движение метро остановили на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске
Движение метро остановили на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске
Вчера, 14:38ТранспортАлександр КондратьевФото: АСТ-54
В Новосибирске людей вывели из станции метро «Площадь Маркса» на улицу спустя более 10 минут ожидания поезда. Информацию Atas.info предоставил очевидец.

«На Маркса, как обычно, было много людей, которые хотели уехать на правый берег. В этот раз поезд шел необычно долго, а спустя время произошла еще большая странность – всех людей сотрудники метрополитена попросили покинуть станцию, пришлось ехать на автобусе», - сказал Николай Киринюк.

В группе «АСТ-54» в VK пишут в комментариях, что работу метро приостановили из-за поломки одного из поездов – подтверждения этому нет. В пресс-службе «Новосибирского метрополитена» пока не смогли прокомментировать ситуацию.

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