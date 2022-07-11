Движение метро остановили на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске

«На Маркса, как обычно, было много людей, которые хотели уехать на правый берег. В этот раз поезд шел необычно долго, а спустя время произошла еще большая странность – всех людей сотрудники метрополитена попросили покинуть станцию, пришлось ехать на автобусе», - сказал Николай Киринюк.