Движение метро остановили на станции «Площадь Маркса» в Новосибирске

«На Маркса, как обычно, было много людей, которые хотели уехать на правый берег. В этот раз поезд шел необычно долго, а спустя время произошла еще большая странность – всех людей сотрудники метрополитена попросили покинуть станцию, пришлось ехать на автобусе», - сказал Николай Киринюк.
В группе «АСТ-54» в VK пишут в комментариях, что работу метро приостановили из-за поломки одного из поездов – подтверждения этому нет. В пресс-службе «Новосибирского метрополитена» пока не смогли прокомментировать ситуацию.